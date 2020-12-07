Париж, , 12:57 — REGNUM Документы, касающиеся новой строящейся АЭС в коммуне Фламанвиль, были переданы организации Greenpeace France, таким образом в организации 7 декабря объяснили наличие конфиденциальных документов в своем распоряжении, сообщает Reuters.

В заявлении Greenpeace говорится, что у него есть доступ к нескольким тысячам страниц с подробными планами территории Фламанвилля, местоположением камер наблюдения и описаниями электронных систем наблюдения. В нём также указывается, что документы организации были переданы добровольно человеком, не имевшим профессиональных связей с ядерной отраслью.

«То, как мы получили эти документы, доказывает, что подробная информация о ядерном объекте распространяется среди общественности», — сказал глава организации Жан-Франсуа Жульяр.

«При других обстоятельствах они могли быть проданы или переданы экстремистской группе, что повышает вероятность вторжения, саботажа или кражи радиоактивных материалов», — добавила она.

Ранее компания EDF выступила с официальным заявлением, в котором указывалось, что оператор не знает, какие документы были переданы Greenpeace, и не может комментировать уровень их конфиденциальности. В компании добавили, что план местности и расположение камер видеонаблюдения не являются секретной информацией, поскольку камеры видны любому посетителю объекта. Кроме того, в EDF подчеркнули, что персонал станции и работающие на ней подрядчики имеют доступ к секретной информации только в той степени, в которой это требуется для их работы.