Москва, , 12:54 — REGNUM Препараты для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном лечении, почти во всех российских регионах закупаются в достаточно количестве. Об этом сегодня, 7 декабря, на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020» сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«На сегодняшний день в достаточном количестве и практически во всех субъектах РФ закупаются лекарственные препараты для обеспечения пациентов амбулаторного сегмента», — сказала Самойлова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство России выделит дополнительные средства на закупку лекарств тем регионам, где число болеющих коронавирусной инфекцией на дому превысило ожидаемое. Предполагалось, что помощь на дому потребуется примерно 640,5 тыс. человек, однако цифры оказались больше. Потому ситуацию оценят отдельно в каждом регионе и окажут дополнительную финансовую помощь.

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Всего в период пандемии на мероприятия, нацеленные на борьбу с новой инфекцией, было направлено свыше 513 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей были выделены на препараты для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях.