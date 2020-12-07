Уфа, , 13:01 — REGNUM Экс-директора детского лагеря и его заместителя осудили после гибели подростка в результате падения на него башни флагштока в Башкирии. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по республике.

В суде было установлено, что весной прошлого года фигуранты уголовного дела привлекли в качестве работников несовершеннолетних для того, чтобы они убрали и благоустроили детскую базу отдыха «Чайка» перед началом летней работы. При этом трудовые отношения с подростками не оформили. Подростки были допущены к работе без обучения, стажировки и опыта. С ними также не проводились инструктаж по охране труда и проверка их знаний. Также не осуществлялся контроль за их работой.

Было также установлено, что в лагере не была обеспечена безопасность сооружений и конструкций, включая башню флагштока: ее можно было опустить без применения специальных инструментов.

Отмечается, что в июне прошлого года несовершеннолетние устанавливали волейбольную сетку на спортплощадке. Один из подростков вытащил верхний штырь, который удерживал мачту флагштока: мачта упала на другого подростка. В результате чего 15-летний школьник получил не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые не признали. В результате суд признал 48-летнего директора центра детского и юношеского туризма и экскурсий (отдыха) «Вояж» виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, а его 41-летний заместитель был признан виновным в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть человека.

В результате суд приговорил подсудимых к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого, каждый подсудимый обязан выплатить по одному млн рублей в пользу стороны потерпевшего.

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