Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM В Петербурге оштрафовали компанию SkyEng за спам-звонок. Об этом 7 декабря сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ведомство вынесло постановление о назначении административного штрафа в отношении ООО «Языковые инновации», которое предоставляет курсы английского языка SkyEng.

Ранее в антимонопольный орган пожаловался петербуржец, на телефонный номер которого поступил звонок с рекламой этих курсов. Однако гражданин не давал согласия на получение рекламных сообщений от этой организации, а значит, SkyEng нарушил ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе, которая запрещает распространение рекламы по телефонным сетям без получения согласия абонента, указали в УФАС.

Ведомство утверждает, что это не первое подобное нарушение. «С учетом отягчающих обстоятельств антимонопольный орган оштрафовал ООО «Языковые инновации» на 150 тысяч рублей», — добавили в УФАС.

Напомним, ранее за спам-рассылку по электронной почте без согласия петербуржцев был оштрафован банк «Восточный».

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