Кито, , 12:48 — REGNUM В ряде городов Эквадора отменили новогодние и рождественские праздники в целях предотвращения роста числа выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Речь идёт о городах Мачала, Тулькан и Санто-Доминго.

Так, в Мачале принято решение ввести соответствующие ограничения до 4 января 2021 года. Меры включают в себя регулирование продажи алкогольных напитков с понедельника по субботу и ее полное ограничение по воскресеньям. Бары, дискотеки, ночные клубы и пляжи будут по-прежнему закрыты в течение декабря 2020 года.

Власти в Тулькане приняли постановление, регулирующее экономическую, социальную, спортивную и религиозную деятельность. Оно продлится с 23 декабря по 2 января.

В Санто-Доминго ограничения предусматривают запрет на все виды спортивных, культурных, политических, религиозных мероприятий, предполагающих массовые скопления людей.