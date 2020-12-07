Владикавказ, , 12:48 — REGNUM Следствие предъявило обвинение заместителю начальника управления Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) России по Северной Осетии — 49-летнему полковнику внутренней службы в совершении ряда должностных преступлений. В их числе — хищение чужого имущества на сумму 1,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, с августа по декабрь 2019 года сотрудники колонии-поселения №3 Северной Осетии по приказу обвиняемого отправляли осужденных работать в интересах сторонних частных организаций. Между тем оплачивался их труд за счет бюджетных средств.

В апреле 2018 года замначальника регионального УФСИН, вопреки запрету на занятие должностными лицами предпринимательской деятельностью, приобрел сельскохозяйственную организацию и назначил ее генеральным директором свою бывшую супругу. Затем он давал указания должностным лицам колонии-поселения №3 заключать с принадлежащей ему компанией госконтракты на поставку мясной продукции.

В декабре 2019 года между указанной колонией и бывшей женой обвиняемого был заключен договор, по которому учреждению в безвозмездное пользование была передана часть фермы, куда впоследствии поместили 25 голов крупнорогатого скота. В начале марта текущего года обвиняемый похитил скот, причинив колонии ущерб в размере 1,4 млн рублей.

Полковнику внутренней службы предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, осуществлении предпринимательской деятельности через доверенное лицо с предоставлением организации льгот и преимуществ, а также хищении чужого имущества в особо крупном размере.