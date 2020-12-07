Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Темпы распространения коронавируса в Грузии возможно снизить вдвое к концу декабря. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 7 декабря сообщил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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В Грузии за последние сутки выявили 2501 случай заражения SARS-CoV-2. По мнению Гамкрелидзе, этот показатель можно снизить до 200 к апрелю следующего года.

«К концу этого месяца мы действительно можем вдвое сократить количество новых заболевших, — сказал врач. — А к апрелю дневные показатели выйдут в пределах 200, что будет очень важно для здоровья населения».

Он добавил, что в стране открылось около 200 центров, где можно сдать тесты на коронавирус. Туда могут обращаться жители, которым выдал направление врач, а также те, у кого есть симптомы простудных заболеваний. Тестирование для граждан страны проводят бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии запустили программу масштабного тестирования жителей на коронавирус. На этой неделе планируется увеличить число тестов, проводимых в сутки до 20 тыс.

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