Стокгольм, , 12:48 — REGNUM Согласно новому отчету, подготовленному специалистами из Института вопросов экономики и здравоохранения и Фонда рака, именно образ жизни человека является главной причиной онкологических заболеваний. Об этом сообщила газета Fria Tider.

«Тот факт, что образ жизни людей играет определенную роль в риске развития онкологических заболеваний, не является чем-то новым. Однако в шведской статистике до сих пор не отображалось, насколько велика доля всех случаев заболевания раком в Швеции в зависимости от образа жизни человека», — говорится в исследовании.

Согласно исследованию, 28% всех случаев онкологических заболеваний можно предотвратить за счет улучшения образа жизни и отказа от вредных привычек, в частности курения. Ежегодно в Швеции из-за неправильного питания, употребления алкоголя, избыточного веса и ожирения, а также отсутствия физической активности раком заболевают порядка 4500 человек. За один календарной год курение вызывает рак у 6000 граждан Швеции.