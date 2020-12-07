Москва, , 12:40 — REGNUM При этом за распространение фейков относительно эффективности методов лечения коронавируса сторонница Алексея Навального, руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева может быть привлечена к уголовной ответственности по ст. 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». За нарушение данной статьи предусмотрено уголовное наказание: штраф от 300 до 700 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, 18 ноября 2020 года так называемый «профсоюз врачей» Анастасии Васильевой провел прямой эфир на своем Youtube-канале. Во время трансляции сама Анастасия Васильева раскритиковала работу Научного центра им. Н.Ф.Гамалеи за то, что руководство центра якобы не размещает никаких официальных публикаций по поводу тестирования вакцины «Спутник V» и без каких-либо обоснований заявляет об эффективности данной вакцины.

Однако данное высказывание Анастасии Васильевой является фейком. Во-первых, 11 ноября на официальном сайте «Спутник V» был опубликован пресс-релиз центра им. Н.Ф. Гамалеи, в котором было заявлено, что эффективность вакцины составляет 92%, приводятся все сопутствующие данные относительно доказанного отсутствия побочных эффектов.

Во-вторых, в официальном пресс-релизе указано, что испытания вакцины идут и вне клинических исследований — в рамках гражданского оборота. В данном случае наблюдения проводятся относительно 10 тыс. вакцинированных, эффективность вакцины в данном случае также составляет более 90%, сообщают сетевые СМИ.