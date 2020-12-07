Киев, , 12:47 — REGNUM На Украине за последнюю неделю с 30 ноября по 6 декабря госпитализировали 10,1 тыс. человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на него.

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Об этом на брифинге 7 декабря заявил украинский министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник уточнил, что нынешний показатель более чем на 1,5 тыс. госпитализаций меньше, чем на позапрошлой неделе с 23 по 29 ноября. Степанов уточнил, что это «важнейший» показатель, на который власти ориентируются, планируя, в частности, полный локдаун.

Министр считает, что причиной положительной динамики стало выполнение противоэпидемических мероприятий, в частности, «карантин выходного дня».

«Это еще одно подтверждение того, что «карантин выходного дня», кто бы что ни говорил, он сработал. И это мы видим по цифрам — как по количеству заболевших, так и по количеству госпитализированных», — уточнил Степанов.

ИА REGNUM напоминает, что карантин выходного дня действовал на Украине почти весь ноябрь. В начале декабря власти страны заявили о намерении ввести в стране полный локдаун, ориентировочно с начала января на 3 недели.