Жирона, Испания, 7 декабря 2020, 12:39 — REGNUM Национальная полиция Испании задержала преступную группировку, занимавшуюся международной торговлей наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что спецоперация правоохранительных органов прошла в городе Видререс провинции Жирона, которая входит в автономное сообщество Каталония.
Всего задержаны 13 человек, среди которых — граждане России, Венесуэлы, Латвии и местные жители. Помимо рядовых членов группировки, задержан и её лидер.