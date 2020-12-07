Саранск, , 12:39 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 7 декабря выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 90 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 374 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

За последние сутки в республике выписаны 68 человек, всего с начала пандемии выздоровели 9228 жителей Мордовии. 68 человека скончались от коронавируса как от основной причины, За минувшие сутки умер один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2078 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 6 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получал 2161 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1573 человек.