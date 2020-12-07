Нижний Новгород, , 12:39 — REGNUM Почти половина населения Нижегородской области регулярно приобретает лекарственные препараты. Об этом говорится в докладе по итогам социологического опроса, проведенного научно-исследовательским институтом проблем социального управления.

По словам респондентов, 24% из них «живут на лекарствах», а еще 24,1% — что покупают медикаменты очень часто. И лишь 15,1% нижегородцев заявили, что не бывают в аптеках, но только потому, что лекарства для них приобретают другие члены их семей.

При этом 31,8% опрошенных отметили, что покупают медикаменты в аптеке за полную стоимость. Также 7,9% нижегородцев поведали, что получают лекарства через социальные службы, а еще 6,1% признались, что заказывают их в интернете.

Большинство жителей Нижегородской области выбирают лекарства по совету лечащего врача — так поступают 29,2% респондентов. Еще 17,7% прислушиваются к рекомендациям фармацевтов в аптеке. Под влиянием рекламы медикаменты приобретают 9,4% нижегородцев. И самостоятельно ищут информацию о лекарствах в интернете 9,1% опрошенных.