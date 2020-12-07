Ташкент, , 12:34 — REGNUM Прокуратура Шайхантахурского района Ташкента подала иск в суд против хокимията (администрации) города за незаконный снос постройки, сообщает 7 декабря издание Xabar.uz.

Городские власти снесли торговый объект, принадлежащий местному жителю. Однако мужчина не получил компенсацию. Согласно иску, администрация Ташкента должна выплатить пострадавшему 1,2 млрд сумов ($115 тыс.).

Ранее в Узбекистане ужесточили ответственность за незаконное изъятие земельных участков. В частности, незаконное изъятие земельного участка наказывается штрафом от двухсот до двухсот пятидесяти базовых расчетных величин ($4275−5344).

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