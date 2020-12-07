Красногорск, , 12:50 — REGNUM В Подмосковье следует создать праздничную новогоднюю атмосферу. Соответствующее поручение 7 декабря дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами региональных ведомств и руководителями районов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Приближается Новый год, и Подмосковье должно быть к нему готово. Все наши жители должны почувствовать заботу, внимание. Именно поэтому мы поставили большим блоком вопросов все, что связано с благоустройством, комфортным пребыванием на зимних каникулах, новогодних каникулах наших граждан», — сказал Воробьев.

Глава региона выразил надежду, что в каждом подмосковном городе места отдыха на новогодние праздники будут радовать граждан. Наряду с праздничной атмосферой Воробьев поручил обеспечить безопасность на новогодних каникулах.

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