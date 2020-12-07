Абуджа, , 12:37 — REGNUM Вспышка желтой лихорадки в Нигерии, подтверждённая в начале прошлого месяца, обостряется: множество случаев заболевания и смертей выявили в пяти из 36 штатов страны. Об этом сообщает Daily Nation со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, 530 предполагаемых случаев заболевания, включая 172 смертельных случая, были зарегистрированы в штатах Дельта, Энугу, Бенуэ и Эбони на юге Нигерии и Баучи на севере.

Взять эту эпидемию под контроль трудно, потому что Нигерия сталкивается со вспышками многих других инфекционных заболеваний одновременно, включая лихорадку Ласса, полиомиелит вакцинного происхождения, корь, оспу и холеру.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Ясаревич заявил, что северо-восток страны также сталкивается с гуманитарным кризисом, в основном вызванным активностью боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Ответная реакция особенно сложна в контексте COVID-19, поскольку она требует экстраординарного количества времени и ресурсов от системы здравоохранения страны», — сказал Ясаревич. «…Национальные и государственные органы в настоящее время сосредоточены на реагировании на пандемию COVID-19, что ограничивает людские ресурсы, необходимые для проведения расследований и мероприятий по реагированию на вспышки желтой лихорадки», — добавил он.

Нигерия борется с последовательными вспышками желтой лихорадки с 2017 года.

Смертельная болезнь вызывается вирусом, распространяющимся через укус зараженных комаров Aedes aegypti.

Ясаревич заявил, что вакцинация имеет ключевое значение для предотвращения вспышек в странах с высоким риском.

«В Нигерии эти усилия основаны на внедрении вакцины против желтой лихорадки в программу плановой иммунизации», — сказал Ясаревич.

«Это началось в 2004 году, также важно проведение профилактических кампаний по быстрому усилению защитных свойств организма. Но все же все население Нигерии ещё не защищено», — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения настоятельно призывает жителей районов, где регистрируется желтая лихорадка, избегать дневных укусов комаров, содержать свои дома в чистоте и расчищать места размножения комаров.