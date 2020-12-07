Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Под отзывную кампанию в Соединенных Штатах попали 295 000 машин Kia, что связано с угрозой возгорания двигателя. Об этом сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

Под отзыв попали модели Sorento, Forte, Forte Koup, Optima Hybrid, Soul и Sportage, выпущенные в период с 2013 по 2015 годы.

В NHTSA сообщают, что причина неисправности «не определена», но дилеры будут искать утечки топлива или моторного масла и могут при необходимости заменить двигатели.

Отмечается, что машины, попавшие под отзыв, оборудованы мотором на 2,4 л семейства Theta II или двухлитровым двигателем Nu.

Ранее NTHSA оштрафовало компании Hyundai и Kia на сумму 210 млн долларов из-за несвоевременного отзыва автомобилей с двигателями Theta II.

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