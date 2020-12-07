Казань, , 12:34 — REGNUM В Татарии к предстоящему празднованию Нового года выращено около 10 тыс. елей и подготовлено свыше 30 тонн хвойной лапки. В прошлом году к зимнему торжеству вырастили на 2 тыс. деревьев больше. Об этом сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

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С его слов, «по сравнению с прошлыми годами продано елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников меньше: по сравнению с 2019 годом меньше на 21% и с 2018 годом — на 33% от выставленного объема». Как предполагают в минлесхозе республики, падение спроса на живые деревья связано с использованием искусственных елей.

Тем, кто все-таки решил приобрести хвойных красавиц, следует обратиться в лесничество. Ели срубят и передадут заказчику. У частного продавца при реализации живых деревьев должна быть товарная накладная и копия договора купли-продажи, заключенного в соответствии с действующим законодательством.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии управление Роспотребнадзора не препятствует посещению елок и ледяных горок в новогоднюю ночь. О том, что риск заразиться вирусными заболеваниями на свежем воздухе мал, сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

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