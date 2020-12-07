Оренбург, , 12:35 — REGNUM Председатель комитета по здравоохранению Законодательного собрания Оренбургской области Татьяна Шукурова считает необходимой мерой введение ограничения передвижения граждан как между регионами, так и внутри субъектов РФ. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат подчеркнула, что правительство, учитывая сложную эпидситуацию, не вводит такие же строгие меры, какие присутствовали весной, и в то же время необходимо максимально щадящим образом обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий.

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»Глядя на карту России и заболеваемость в разных регионах, можем сделать вывод, что где-то заболеваемость снижается, где-то наоборот — катастрофически растет. Ограничения передвижения между регионами я считаю совершенно обоснованными», — сказала Шукурова.

Она сделала акцент на том, что мера должна быть адекватной. Глава комитета по здравоохранению выступила за разумный подход к ограничению перемещения между регионами, убрав все те случаи, которые можно отложить на спокойный период, но оставив возможность решать вопросы государственного значения для того, чтобы не останавливались какие-то направления и не пресекались контакты между людьми, которые послужат только на благо региону.

Татьяна Шукурова подчеркнула, что медицина сейчас работает на пределе. Медикам нужна помощь. «Если мы немножко ограничим свои потребности, желания и оставим только то, что жизненно необходимо, то, поверьте мне, к концу года мы увидим значительное улучшение в плане возникновения случаев заболевания. В период эпидемии надо вести себя осторожно», — сказала она.

Вместе с тем политик заявила, что нельзя лишать людей новогоднего праздника. Его ждут все, но особенно дети. Из-за запрета массовых мероприятий дети очень расстроены. Чиновники и взрослые должны подумать, как грамотно организовать праздник, чтобы ощущение праздника не ушло и не было допущено роста заболеваемости.

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