Киев, , 12:29 — REGNUM За истекшие сутки на Украине был выявлен 8641 подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 7 декабря сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

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«8641 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 декабря 2020 года. В частности, заболели 390 детей и 284 медработников», — написал он в своем сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 821 947.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 145 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 13 733.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 423 704 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 4 807 961 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине было выявлено свыше 11,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.