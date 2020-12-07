Джакарта, , 12:23 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 5754 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 7 декабря 2020 года в Индонезии подтвердили 581 550 носителей SARS-CoV-2 и 17 867 случаев смерти.

Известно, что за сутки эпидемия унесла жизни 53 человек.

Напомним, ранее на территории Индонезии было выявлено 575 796 случаев заражения коронавирусом и 17 740 случаев смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину от коронавируса, произведенную китайской компанией Sinovac, доставили в Индонезию.

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