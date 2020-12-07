Красногорск, , 12:48 — REGNUM В Подмосковье за неделю от коронавируса вакцинировали около пяти тысяч человек. Об этом 7 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами региональных ведомств и руководителями районов.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

"Началась массовая вакцинация. Мы начинаем получать вакцину в наши пункты. На прошлой неделе было привито порядка 5 тысяч человек», — рассказал Воробьев.

По его словам, в регионе продолжается работа по вакцинации населения Подмосковья от коронавируса.

«На этой недели получаем дополнительный объем. Все знают специфику этого процесса», — заявил Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Первые жители Индии привиты от COVID-19 российским препаратом «Спутник V»