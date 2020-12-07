Москва, 7 декабря 2020, 12:22 — REGNUM Правительство России направит регионам свыше 900 млн рублей на выплату компенсаций убытков в сфере АПК. Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с зампредами правительства.
«Правительство выделило более 900 млн рублей на выплату компенсаций аграриям, которые понесли ущерб из-за чрезвычайных ситуаций», — сказал он.
По словам премьер-министра, производители сельскохозяйственной продукции пострадали из-за различных стихийных бедствий — заморозков, наводнений или засухи.
«Таким регионам направим бюджетные трансферты, чтобы компенсировать убытки аграриям», — пояснил Мишустин.