Иваново, , 12:41 — REGNUM В Ивановской области 7 декабря выявлены ещё 168 носителей коронавируса, что на одного больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 56 пациентов, скончались 10, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В целом в Ивановской области подтверждено 16 тыс. 964 случая заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 12 тыс. 259 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 291 пациент.

Под наблюдением врачей находятся 8983 человека.