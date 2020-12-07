Тбилиси, , 12:29 — REGNUM Резкое снижение числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки объясняется тем, что в воскресенье было проведено существенно меньше тестов на SARS-CoV-2. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 7 декабря сообщил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе.

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«Сегодня в Грузии 2501 новый случай. Не следует понимать, что количество новых случаев сократилось вдвое, — сказал Гамкрелидзе. — В основном это связано с тем, что количество тестов, проведенных в выходные, сокращается».

Он сообщил, что 5 декабря обнародовал результаты после проведения более 18 тыс. тестов на коронавирус, 6 декабря — после около 15 тыс. тестов, а 7 декабря — после примерно 10 тыс. исследований. Он добавил, что на этой неделе планируется нарастить количество тестирований до 20 тыс. в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Грузии сообщили о «рекордном» количестве выявленных случаев заражения, тогда за сутки было выявлено 5450 носителей SARS-CoV-2. На следующий день этот показатель снизился до 4321.

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