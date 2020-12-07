Тюмень, , 12:18 — REGNUM Тюменцы с COVID-19 или ОРВИ получают бесплатные препараты по назначению врача после постановки диагноза. Об этом напоминает департамент здравоохранения Тюменской области.

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Наборы разные, и выданные препараты будут различаться не только от категории льготника, но и от состояния пациента, так как препараты назначаются не по формальным признакам. Например, если человеку 65 лет не нужны антибиотики и не показаны для лечения, их не выдадут и не выпишут рецепт, поясняют в ведомстве.

Заболевшим COVID-19 или ОРВИ препараты выдаются в первые дни. Контактным и вместе проживающим выдают противовирусные препараты в профилактической дозировке. Это может быть «Интерферон-альфа» и «Умифеновир».

Жителям региона старше 65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, у которых появились признаки ОРВИ или COVID-19, в зависимости от симптомов и состояния пациента подбирается набор препаратов из шести сформированных комплектов. В него входят противовирусные и противовоспалительные препараты, противомикробное средство для полоскания горла, витамины, по показаниям — антибиотики.

Пациентам с новой коронавирусной инфекцией, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, выдаются противовирусные и противовоспалительные препараты, антикоагулянты, антибиотики.