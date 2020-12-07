Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM Грядущий снос ветхого, но исторического дома на улице Станиславского в Ростове-на-Дону вызвал общественный резонанс. Депутаты получают многочисленные сообщения от неравнодушных горожан с просьбой сохранить здание, которое является символом освобождения города.

«Доходный дом со следами осколков снарядов стоит у администрации города в плане на снос. Живая история Великой Победы и один из символов стойкости и героизма ростовчан может быть уничтожен. <…> Завтра [7 декабря] я направлю официальное письмо в адрес администрации города с просьбой не только отменить снос «дома на Станиславского, 39», но и организовать встречу с инициативными общественниками, и вместе принять решение о будущем этого уникального фасада, который напоминает нам о событиях Великой Отечественной войны в городе воинской славы», — написала в Instagram депутат Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

ИА REGNUM сообщало, что планы городских властей возмутили общественников, которые пытаются спасти дом, хранящий память об обороне 1942 года. Так, неравнодушные к судьбе постройки ростовчане в минувшие выходные принесли на улицу Станиславского цветы — красные гвоздики, символизирующие кровь, пролитую советскими солдатами.

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