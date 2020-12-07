Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё 13 пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 6 декабря 2020 года было подтверждено 15 летальных случаев COVID-19. Теперь в регионе зарегистрировано 1118 смертей от новой коронавирусной инфекции.

Всего в России погибли уже 43 597 пациентов, заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявлено более 49 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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