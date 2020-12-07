Нур-Султан, , 12:17 — REGNUM Власти Северо-Казахстанской области ввели карантин в одиннадцати населенных пунктах региона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Населенные пункты закрыты на карантин в Есильском, Кызылжарском, Тайыншинском и Уалихановском районах, а также в районе М. Жумбаева. С 9 октября карантин вводится в Петропавловске.

Отметим, в Северо-Казахстанской области наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. За минувшие сутки в регионе выявили 68 случаев заражения. Большее число инфицированных обнаружили только в Павлодарской области — 106 и Кустанайской области — 77.

Читайте также: В Алма-Ате улучшилась ситуация по распространению коронавируса