Москва, 7 декабря 2020, 12:14 — REGNUM Новогодние каникулы — это хорошая идея, которая объединяет православное Рождество и самый популярный в России праздник Новый год. Конечно, если бы российские граждане работали в праздники, экономика и доходы казны были бы больше. Но на фондовом рынке есть хорошая поговорка: всех денег не заработаешь, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия») предложил в 2021 году сократить длинные новогодние каникулы.
Читайте также: Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних выходных
Читайте развитие сюжета: Воробьев поручил подготовить Подмосковье к Новому году