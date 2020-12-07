Москва, , 12:14 — REGNUM Новогодние каникулы — это хорошая идея, которая объединяет православное Рождество и самый популярный в России праздник Новый год. Конечно, если бы российские граждане работали в праздники, экономика и доходы казны были бы больше. Но на фондовом рынке есть хорошая поговорка: всех денег не заработаешь, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Эмоциональное выгорание — это новая болезнь людей, занятых в российском частном секторе: инвестиции, финансы, IT-компании, медиа и т. д. Плюс на людей давит пандемия коронавируса.

Многие российские граждане на новогодние праздники традиционно улетают на отдых за границу. Вряд ли стоит ломать эту традицию. При этом можно сдвинуть праздники на один день, сделав 31 декабря выходным.

Что касается праздничных алкогольных отравлений, криминала и прочего, то вряд ли здоровые, состоявшиеся люди должны страдать из-за персон с пагубными привычками и криминальными наклонностями. Их и так лечат и перевоспитывают за счет налогов граждан», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия») предложил в 2021 году сократить длинные новогодние каникулы.

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