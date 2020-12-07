Томск, 7 декабря 2020, 12:14 — REGNUM По состоянию на 7 декабря в Томской области коронавирус выявлен у 19 850 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 197 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.
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У 102 новых носителей вируса нет симптомов, у 80-ти зарегистрированы признаки ОРВИ, у 15-ти — пневмония.
Выздоровел 231 человек. Общее число выздоровевших — 15 056 человек.
Напомним, за сутки 6 декабря в Томской области было подтверждено 210 случаев заражения коронавирусом, 205 человек выздоровели.
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