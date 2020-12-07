Липецк, , 12:14 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов оценил ход строительства школы в микрорайоне Европейский и операционного блока Липецкого областного онкологического диспансера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В школе ведутся отделочные работы фасада и внутри здания, залиты чаши для бассейнов, запущено отопление. На объекте работают 260 человек. С 7 декабря строители планируют приступить к установке дверей в классах и санузлах, начать штукатурить стены. Игорь Артамонов осмотрел актовый и спортивные залы, бассейн, тренажерный зал, столовую и кабинеты.

«Все работы должны завершить до конца года. Подрядчик обещает уложиться в срок, иначе ему грозят серьёзные санкции», — сказал Игорь Артамонов.

Школа строится по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Образовательное учреждение рассчитано на 800 детей. Планируется, что она примет первых учеников 1 сентября 2021 года. Ведущим направлением для учеников станет изучение иностранных языков — в старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском.

Также Игорь Артамонов посетил строящийся операционный блок Липецкого областного онкологического диспансера. Там уже подведено отопление, далее начнут устанавливать радиаторы на всех этажах здания. После этого строители смогут перейти к отделочным работам внутри. Ранее были завершены работы по устройству стяжек полов, кровли, внутренней вентиляции, трубопроводов медицинских газов, электрики, утеплению и облицовке фасада, штукатурке внутренних стен.

«По сравнению со школой, здесь темпы строительства не такие высокие. Количество работников на объекте вызывает серьезные опасения. За задержку сроков работы подрядчик получит предостережение от прокуратуры. При этом здесь мы двигаемся по медицинскому оборудованию, мы его получаем, проверяем», — отметил Игорь Артамонов.

Операционный блок онкологического диспансера с отделением анестезиологии и реанимации будет предназначен для лечения онкологических заболеваний хирургическими методами в стационарных условиях. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.