Москва, , 12:11 — REGNUM Власти не исключают возможности дополнительных ограничений, в том числе по поводу перемещений. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

Пост ДПС Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Думается, что это сознательный вброс. Власти не исключают возможности дополнительных ограничений, в том числе по поводу перемещений. SuperJob провел опрос в 15 мегаполисах страны: его результаты показывают, что сторонников и противников ограничений примерно поровну (с небольшим преобладанием противников). Например, сторонников дополнительных ограничений много в Самаре, Челябинске, Волгограде и Омске. А противники преобладают в Уфе, Екатеринбурге, Воронеже и Казани.

Дмитрий Михайличенко Тем не менее для бедных регионов и локаций (например, малые и средние города, здравоохранение которых не выдерживает волн) ковид-ограничительные меры, в том числе и по передвижению, представляются вполне вероятными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе конференции «Медицина и качество» заявил, что вторая волна коронавируса в России показывает необходимость ограничения передвижения людей между регионами и внутри них.

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