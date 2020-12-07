Южно-Сахалинск, , 12:04 — REGNUM В санаторий «Синегорские минеральные воды» с сентября прошли реабилитацию 50 человек, которые в тяжёлой форме перенесли COVID-19. В настоящее время поправляют своё здоровье ещё 17 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Курс реабилитации в санатории рассчитан на 12 дней. Первые результаты видны уже к концу первой недели — снижается одышка, проходит усталость, которая мешает при повседневной активности.

«Программа подбирается индивидуально, учитывается анамнез пациента, так как люди по-разному переносят заболевание. Направление на реабилитацию можно получить в поликлинике у лечащего врача. Специалист должен определить показания с учетом текущего состояния пациента», — рассказал генеральный директор санатория Алексей Пешков.

Как сообщало ИА REGNUM, санаторий «Василёк» в Амурской области возобновил свою работу после вспышки коронавируса. Учреждение вновь примет на реабилитацию пациентов, переболевших COVID-19.