Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Чтобы не допустить такого колоссального роста числа зараженных коронавирусом, какой наблюдается в России в ходе второй волны пандемии, нужно было еще летом сохранить все действовавшие на тот момент ограничения. А сейчас просто никто не знает, что делать. Тем временем люди продолжают нарушать имеющиеся запреты и взаимодействовать друг с другом.

Бригада скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM предложение главы Минздрава ввести ограничения на передвижения внутри регионов и между ними генеральный директор и главный врач петербургской частной службы скорой медицинской помощи CORIS Лев Авербах.

Напомним, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в РФ делает необходимым введение ограничений на передвижение людей между субъектами или даже внутри регионов. По его словам, возможен также запрет на определенные виды деятельности, связанные с массовым скоплением людей, то есть на концертах, спортивных мероприятиях в закрытых помещениях.

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По словам Льва Авербаха, предложение, озвученное министром Мурашко, — не инициатива, а выявление мнения жителей. Каждый субъект Федерации вводит свой набор ограничений. Например, в Санкт-Петербурге запрещена работа фуд-кортов и введены другие ограничения, а в соседнем регионе — в Ленинградской области, особенно в крупных торговых комплексах, расположенных на границе регионов, — нет. При этом медик напомнил, что летом никто никаких новых ограничений не вводил, многие граждане летали между регионами и в другие страны, в результате это всё отразилось на силе второй волны эпидемии.

«В принципе, мотивация Минздрава понятна, люди должны меньше общаться и тогда будут меньше болеть. Толком никто ничего не знает, что делать, а полумеры ничего не дают», — пояснил Лев Авербах.

Он также указал, что, по данным СМИ, 44% жителей России вообще не верят в существование коронавируса и его опасность. Поэтому все вводимые меры они будут игнорировать и продолжат дальше нарушать ограничения.

«Эпидемия идет семимильными шагами. Никто в мире не придумал, что с этим делать, — отметил врач. — Пока тенденции, что что-то уменьшится — нет. Может быть, если будут сильные морозы, люди будут закутанные и будут находиться на улице меньше, то только за счет этого может снизиться количество госпитализированных».

Лев Авербах пояснил, что, скорее всего, вторая волна продлится до лета 2021 года, никаких тенденций на ее снижение нет. Однако предположил, что, возможно, эпидемия закончится так же резко, как и началась. Он отметил, что все пандемии, с которыми сталкивалось человечество, именно так и заканчивались.

«Коллективного иммунитета, как и при гриппе, скорее всего не будет. Его нет, он короткий. Чтобы его создать, если вакцина вообще будет работать, всем каждые полгода нужно будет прививаться, а это нереально», — подытожил собеседник агентства.

Добавим, высказывание Мурашко вызвало волну обсуждений, после чего в ведомстве пояснили, что Минздрав РФ не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории России.

Напомним, по данным специалистов СПбГУ, пик второй волны эпидемии в Москве придется на 10−12 декабря, в Санкт-Петербурге — на 15−16 декабря 2020 года.

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