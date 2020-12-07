Махачкала, , 12:02 — REGNUM Детские развлекательные клубы в Дагестане стали чаще получать заявки на проведение новогодних елок в связи с отменой праздничных мероприятий в образовательных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в пресс-службе главы и правительства республики по итогам экстренного совещания по вопросам борьбы с распространением коронавируса.

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В начале декабря власти Дагестана ввели ряд новых ограничительных мер в связи с ситуацией с COVID-19. В частности, по рекомендации главного санитарного врача республики Николая Павлова, решено запретить проведение новогодних елок в детских садах, школах, колледжах, вузах.

«Одновременно с запретом новогодних елок в образовательных учреждениях началась активная запись в детские развлекательные клубы, что недопустимо в условиях борьбы с короновирусом», — подчеркнул в ходе совещания врио председателя правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов.

Премьер-министр республики также указал на поступающую информацию о том, что некоторые заведения общественного питания вопреки запрету работают и после 23:00. В этой связи он поручил соответствующим службам проверить факты игнорирования ограничений и принять надлежащие меры.

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