Алма-Ата, Казахстан, , 12:02 — REGNUM Охранная фирма «Кузет» хранила в Алма-Ате 254 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия. Об этом сообщили на странице Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в Instagram.

Оружие на складах компании хранилось с нарушением требований законодательства в сфере контроля за оборотом гражданского и служебного оружия. В частности, периметр здания не был огорожен, а крупный арсенал охраняли всего два человека.

В КНБ отметили, что возник высокий риск хищения оружия в случае попадания информации террористам. Оперативники изъяли 254 единицы огнестрельного и 35 единиц травматического оружия, а также 4,6 тыс. единиц боеприпасов.

Виновным лицам грозит штраф в размере 5 тыс. минимальных расчетных показателей ($33 тыс.), либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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