Тбилиси, , 12:01 — REGNUM Заражаемость врачей коронавирусом в Грузии снизилась до 6,5%. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, 7 декабря рассказала глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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«Раньше у нас было более 11%. Это указывает на то, что минздрав реагирует на существующие проблемы», — сказала Тикарадзе.

Она добавила, что в Грузии 90% сельских и семейных врачей прошли курсы подготовки по работе с пациентами с COVID-19. Также под прием пациентов с коронавирусом оборудовали 43 поликлиники. На сегодня в стране 445 свободных коек в «ковидных» центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 декабря, в Грузии за последние сутки выявили 2501 случай заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель, зафиксированный с 5 ноября.

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