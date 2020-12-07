Лондон, , 11:56 — REGNUM Разработчики из Mediatonic показали четыре новых костюма, которые появятся в игре Fall Guys: Ultimate Knockout в ближайшее время. Изображения были опубликованы 6 декабря на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1335584783376650240

В третьем сезоне Fall Guys геймеры смогут приобрести костюмы оленя, свечи, йети и Снегурочки. Разработчики также сообщили, что дополнительных анонсов стоит ожидать 11 декабря 2020 года в ходе премии The Game Awards 2020.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это многопользовательский аркадный экшен, посвящённый прохождению различных полос препятствий. Его релиз состоялся в августе 2020 года.

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