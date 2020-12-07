Красногорск, , 11:55 — REGNUM Провести капитальный ремонт в 2021 году планируется в 17 школах Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

Предполагается, что ремонт будет произведен в общеобразовательных учреждениях в 12 округах региона: Богородском, Дмитровском, Домодедово, Коломне, Лосино-Петровском, Орехово-Зуевском, Подольске, Раменском, Ступино, Щелково, Рузском и Дубне. На эти цели заложено 1,2 млрд рублей.

«Прежде всего, в программу по проведению капремонта включаются учреждения с износом от 70%, но и остальные здания не остаются без нашего контроля», — сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

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