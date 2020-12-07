Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован 21 летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 декабря.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 11 женщин в возрасте от 53 до 87 лет и десять мужчин в возрасте от 49 лет до 91 года. Ковидные пациенты страдали несколькими хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии на Дону число жертв коронавируса достигло 1 тыс. 496 человек.

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