Ростов-на-Дону, 7 декабря 2020, 11:54 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован 21 летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 декабря.
Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 11 женщин в возрасте от 53 до 87 лет и десять мужчин в возрасте от 49 лет до 91 года. Ковидные пациенты страдали несколькими хроническими заболеваниями.
За весь период пандемии на Дону число жертв коронавируса достигло 1 тыс. 496 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области умерли ещё 22 пациента с COVID-19