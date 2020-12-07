Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM В Свердловской области выполнили план на 2020 год по строительству и модернизации животноводческих комплексов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

В развитие АПК Свердловской области были вложены не только средства регионального бюджета (73 млн рублей), но и деньги аграриев (211 млн рублей). В частности, новые фермы открылись в Красноуфимском округе, в селе Криулино, селе Сарсы.

Аграрии намерены в ближайшие три года продолжить работу по строительству новых молочных ферм или модернизации существующих. Работы запланированы на 34 объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области назначили нового министра сельского хозяйства — Артёма Бахтерева. Предыдущий глава министерства Дмитрий Дегтярёв скончался от COVID-19.

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