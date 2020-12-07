Пермь, , 11:53 — REGNUM В Пермском крае за сутки зафиксирован летальный исход у 33 пациентов с коронавирусом, сообщает 7 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19. От коронавирусной инфекции умерли 19 человек. В 14 случаях причиной смерти названы сопутствующие заболевания.

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С начала пандемии в регионе жертвами COVID-19 стали 740 человек. Кроме того, 434 носителя коронавируса скончались от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье выявлен 22 821 случая заражения коронавирусом. На сегодняшний день в больнице лечение получают 2089 пациентов, из которых 109 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регион получил крупную партию вакцины от COVID-19, в Прикамье началась массовая вакцинация.

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