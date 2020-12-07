Самара, , 11:56 — REGNUM 274 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 24 213 случаев заражения этой инфекцией. При этом за сутки четыре пациента с COVID-19 скончались. 61-летняя женщина, 62-летний мужчина страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 85-летняя женщина страдала заболеванием органов дыхания, 45-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной систем. Всего в регионе скончались 455 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области за сутки справился с этой инфекцией 281 человек, а всего выздоровели 21 936 человек.

Согласно данным на 6 декабря, в Самарской области за сутки был выявлен 271 случай заражения коронавирусом.

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