Биробиджан, , 11:53 — REGNUM В Еврейской автономной области сложная эпидобстановка сложилась в санатории «Кульдур». Сразу три жительницы Хабаровского края, отдыхающие в учреждении, госпитализированы с подтверждённым лабораторно заражением коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Читайте также: Минздрав хочет ограничить передвижения между регионами

С появлением у женщин первых признаков ОРВИ они были изолированы в отдельной комнате. Всего в санатории находятся 197 отдыхающих и 150 человек персонала.

Постояльцев, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, госпитализировали в Облученскую районную больницу. Власти региона и медики следят за обстановкой в санатории «Кульдур».

Как сообщало ИА REGNUM, вторая волна коронавируса в России показывает необходимость ограничения передвижения людей между регионами и внутри них. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе конференции «Медицина и качество».