Саратов, , 12:06 — REGNUM В Саратовской области шесть пациентов, инфицированных коронавирусом, скончались за минувшие сутки. На этот раз жертвами заболевания стали одна женщина и пятеро мужчин. Об этом сообщает облминздрав.

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46-летняя саратовчанка страдала хронической анемией. Проводимое лечение также осложнялось почечной недостаточностью и миокардитом. Погибшие мужчины в возрасте от 51 до 76 лет имели серьезные сопутствующие заболевания, среди которых сахарный диабет, инфаркт миокарда, нефропатия, гипертония.

Таким образом, по состоянию на 7 декабря от ковида за все время наблюдения скончались 278 жителей области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области руководители медицинских учреждений заверяют, что проблем с госпитализацией нет. От жителей все же поступают единичные обращения на специализированные горячие линии и в соцсетях о трудностях с получение помощи врачей.

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