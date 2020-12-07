Кобург, , 11:52 — REGNUM Новый босс появится в игре Hunt: Showdown только в 2021 году. Об этом 6 декабря сообщил портал PCGamesN.

Выход обновления 1.5 пришлось отложить до 2021 года из-за проблем с разработкой, вызванных пандемией коронавируса. С его релизом в игре должны появится: новый босс, виды оружия, виды патронов, сторожевые башни, а также легендарные охотники.

Напомним, Hunt: Showdown — это многопользовательский экшен от немецкой студии Crytek. В нём команда игроков охотится на различных чудовищ за вознаграждение.

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