Липецк, 7 декабря 2020, 11:52 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 7 декабря.
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Всего в регионе было зарегистрировано 140 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления были 9627 человек.
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