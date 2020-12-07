Найроби, , 11:53 — REGNUM По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нехватка финансирования борьбы с малярией угрожает усилиям по прекращению этой болезни в Африке. Об этом сообщает The Star со ссылкой на доклад ВОЗ.

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По оценкам ВОЗ, в Кении ежегодно регистрируется 3,5 миллионов новых случаев заболевания малярией и 10 700 случаев смерти от болезни.

«Настало время для лидеров во всей Африке — и во всем мире, вновь встать на путь борьбы с малярией, как они это сделали, когда заложили основу для прогресса, достигнутого с начала этого столетия», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В Кении в настоящее время государственное финансирование составляет лишь около 25% всех усилий по искоренению малярии, а остальная часть финансируется двусторонними и многосторонними «донорами».

Общий объем финансирования борьбы с малярией в Кении составляет в среднем 270 млн долларов США на трехлетний период, причем важным донором является Глобальный Фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

По данным ВОЗ, в 2017 году Глобальный фонд выделил Кении 6 миллиардов кенийских шиллингов (53,9 миллионов долларов США), за ним следуют USAid с помощью в размере 3,5 миллиардов кенийских шиллингов (31,4 миллионов долларов США) и Великобритания в размере 240 миллионов кенийских шиллингов (2,4 миллионов долларов США). Правительство Кении выделило только 100 миллионов кенийских шиллингов (1 миллион долларов США) на борьбу с этой болезнью.

В глобальном масштабе в прошлом году общий объем финансирования борьбы с малярией достиг 3 миллиардов долларов США.

В ВОЗ заявили, что сбои в финансировании, вызванные пандемией, могут свести на нет достижения, достигнутые за последние годы.

В 2000 году африканские лидеры подписали эпохальную Абуджийскую декларацию, в которой обязались сократить смертность от малярии на континенте на 50 процентов в течение 10-летнего периода. Твердая политическая приверженность, наряду с инновациями в стратегиях и резким увеличением финансирования, стала катализатором беспрецедентного периода успеха в глобальной борьбе с малярией.

Представители ВОЗ утверждают, что даже умеренные нарушения в доступе к лечению могут привести к значительным человеческим жертвам. В докладе делается вывод, например, что 10-процентное нарушение доступа к эффективному противомалярийному лечению в странах Африки к югу от Сахары может привести к еще 19 000 смертей. Сбои в работе 25-процентного и 50-процентного уровней в регионе могут привести к дополнительным 46 000 и 100 00 смертей, соответственно.

«В то время как Африка показала миру, чего можно достичь, если мы будем вместе бороться с малярией как угрозой общественному здоровью, прогресс застопорился», — заявила Матшидисо Моэти, региональный директор ВОЗ по Африке.

«Несмотря на разрушительное воздействие пандемии на африканскую экономику, международные партнеры и страны должны делать больше для обеспечения наличия ресурсов для расширения программ борьбы с малярией, которые так сильно меняют жизнь людей», — заявила она.