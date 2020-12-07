Липецк, , 11:48 — REGNUM В Липецкой области 7 декабря подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 12 тыс. 235 положительных тестов.

За весь период наблюдения 9627 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 21 — за последние сутки. 140 человек скончались. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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